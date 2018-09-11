|11.09.18 11:28
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Президент Туркменистана принял гендиректора авторалли «Africa Eco Race» Жан-Луи Шлессера
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, находящийся в рабочей поездке в Туркменабате, принял генерального директора авторалли «Africa Eco Race» Жан-Луи Шлессера, который участвует в организации авторалли «Амуль – Хазар-2018».
В ходе встречи глава государства и гендиректор авторалли «Africa Eco Race» обсудили организационно-технические аспекты проведения авторалли «Амуль – Хазар 2018», призванного стать ярким спортивным событием и познакомить мир с Туркменистаном.
Жан-Луи Шлессер поблагодарил туркменского лидера за всестороннюю поддержку в организации авторалли «Амуль – Хазар-2018» и продвижение спортивных проектов, имеющих экологический аспект.
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