Президент Туркменистана встретился с гендиректором «КАМАЗа»

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, находящийся в рабочей поездке в Лебапском велаяте (области) принял генерального директора ПАО «КАМАЗ» Сергея Когогина.

Гость поздравил главу государства с проведением международного авторалли «Амуль-Хазар 2018», в котором принимают участие экипажи команды «КАМАЗ-мастер».

В ходе встречи стороны обсудили вопросы поставок в Туркменистан современной автомобильной техники. В этой связи президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, Туркменистан реализует крупные проекты в транспортно-коммуникационной сфере и делает ставку на использование самой современной автомобильной техники.

Подчеркнув, что рынок Туркменистана является одним из ключевых для «КАМАЗа», Сергей Когогин подтвердил высокую заинтересованность возглавляемой им автомобилестроительной компании в расширении деловых контактов с туркменскими партнерами.

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