|11.09.18 09:35
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Центробанк Туркменистана выпустил памятные монеты, посвященные международному авторалли «Амуль – Хазар-2018»
Накануне старта международного авторалли «Амуль – Хазар-2018», Центральный банк Туркменистана выпустил золотые и серебряные памятные монеты достоинством 100 манатов каждая.
На лицевой стороне монет на фоне лучей восходящего солнца, на песчаных дюнах изображен спортивный автомобиль, над которым размещена эмблема состязаний. На реверсе монет в центре расположен Государственный герб Туркменистана.
Памятные монеты диаметром 38,61 миллиметров отчеканены из золота высокой пробы – Аu 916,7. Серебряные монеты отчеканены из серебра – Ag 925. Вес нумизматических новинок – соответственно 39,94 грамма и 28,28 грамма.
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