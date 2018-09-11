В Туркменабаде состоялся парад участников международного авторалли «Амуль-Хазар-2018»

В туркменском городе Туркменабаде накануне старта международного авторалли «Амуль – Хазар-2018» состоялся торжественный парад участников соревнований. В акции принял участие президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, находящийся с рабочей поездкой в Лебапском велаяте (области).

Выступая с приветственной речью, глава государства отметил, что Туркменистан за короткое время добился больших успехов в деле развития в стране автоспорта. Туркменский лидер подчеркнул, что участие в автогонках «Амуль – Хазар-2018» позволит гостям увидеть исторические и природные достопримечательности страны, лучше узнать Туркменистан и туркменский народ.

Затем состоялся торжественный парад участников международного ралли «Амуль – Хазар 2018». Перед специальной трибуной на гоночных автомобилях проехали более 80 экипажей из более чем 20 стран мира. Завершили парад 15 экипажей туркменской сборной.

Также в Туркменабаде состоялся итоговый брифинг при участии генерального директора авторалли «Африка эко рейс» Жан-Луи Шлессера, который является одним из организаторов гонок «Амуль – Хазар-2018». Спортсменам были даны последние наставления и разъяснения перед началом этих новых соревнований.

Жан-Луи Шлессер главное внимание уделил вопросам безопасности. Он призвал спортсменов быть осторожными и проявлять взаимовыручку.

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