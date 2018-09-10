На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 15 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 15 сделок на 13 миллионов 193 тысяч долларов США.

Так, бизнесмены из Великобритании и Швейцарии приобрели осветительный керосин, произведенный на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов.

Помимо этого, коммерсантам из России, Турции, ОАЭ и Узбекистана реализованы трикотажные изделия, хозяйственная вата, хлопковое волокно, корни и корневища солодки, портландцемент, а также бесцветное листовое стекло.

За манатные средства предприниматели из ОАЭ приобрели пряжу для ткацкого производства на сумму 400 тысяч манатов.

На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили хлопок-волокно и полипропиленовую пленку на общую сумму 803 тысячи манатов.

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