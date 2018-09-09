|09.09.18 08:41
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В Туркменистане открыли первую парогазовую электростанцию комбинированного цикла
В Марыйском велаяте (области) при участии президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова состоялась торжественная церемония открытия первой в Центрально-Азиатском регионе парогазовой электростанции комбинированного цикла.
На электростанции мощностью 1547 мегаватт установлены четыре газовые турбины мощностью 263,5 МВт каждая, четыре котла-утилизатора и две паровые турбины мощностью 260 МВт каждая.
Выступая на церемонии открытия, президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что с вводом станции в действие повысится надежность снабжения электроэнергией внутренних потребителей, а также возрастет экспорт электричества.
Новая электростанция удостоилась ряда сертификатов от международных организаций. Так, американский Фонд здоровой экологии вручил главе государства сертификат «Экологическая безопасность», Швейцарский федеральный технологический институт – сертификат «Высокотехнологичный энергетический объект», а Институт энергии Max Plank – свидетельство «За устойчивость и эффективность».
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