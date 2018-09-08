В Туркменистан прибывают участники авторалли «Амуль – Хазар-2018» и журналисты

В международный аэропорт туркменской столицы рейсом Париж – Ашхабад прибыла делегация в составе 117 человек, которая принимает участие в авторалли «Амуль – Хазар-2018». Это представители французской компании «Africa Eco Race», которая является соорганизатором туркменского авторалли, участники рейда, в их числе известные автогонщики из Великобритании и Чешской Республики, а также журналисты, которые будут освещать эти соревнования.

Из международной воздушной гавани туркменской столицы гости проехали в аэропорт местных рейсов, откуда вылетели в город Туркменабад, где берет начало раллийная трасса, проложенная по историческому маршруту Великого Шелкового пути.

Гонка в Туркменистане стартует 11 сентября в Лебапском велаяте (области), где накануне пройдет торжественная церемония открытия ралли по маршруту Амуль – Хазар длиной 1500 километров. Вдоль дистанции обустроены четыре стоянки для отдыха участников состязаний.

В распоряжение организаторов предоставлены современная техника, авиация и другие необходимые средства для сопровождения ралли и его трансляции.

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