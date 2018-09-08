Туркменские издания – в числе победителей престижного международного конкурса

В рамках тридцать первой Московской международной книжной выставки-ярмарки прошла церемония награждения победителей 15-го международного конкурса государств – участников СНГ «Искусство книги».

Конкурс проводится регулярно, начиная с 2004 года под эгидой Межгосударственного совета по сотрудничеству в области периодической печати, книгоиздания, книгораспространения и полиграфии и Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ. Задачей конкурса является поощрение лучших издательских проектов, активизация взаимодействия в сфере литературы и издательского дела, популяризация лучших достижений в области книжного искусства и развитие взаимообмена духовными и культурными ценностями между народами.

В нынешнем году за дипломы конкурса «Искусство книги» в десяти номинациях спор вели более ста изданий. На конкурс от Туркменистана Государственная издательская служба страны представила четыре книги, вышедших в свет в 2017 году. И все четыре удостоились высоких наград творческого состязания.

В номинации «ДИАЛОГ КУЛЬТУР» диплома I степени и звания победителя международного конкурса была удостоена книга президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова «Туркменистан – сердце Великого Шелкового пути».

В номинации «МОЯ СТРАНА» в число призеров авторитетного конкурс вошла книга «Учение Аркадага – основа здоровья и воодушевления».

В номинации «КНИГА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА» диплом второй степени присужден красочному изданию «Туркменские народные сказки».

В номинации «УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ» диплома третьей степени удостоена книга Алмаза Язбердиева «Гургендж – средневековый научный и культурный центр Востока».

Необходимо отметить, что, являясь постоянным участников международного творческого конкурса Содружества, Туркменская государственная издательская служба неизменно получает награды высокого достоинства, а красочные издания, повествующие о Туркменистане, давно уже стали своеобразной визитной карточкой страны.

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