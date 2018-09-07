В столице Туркменистана выступила группа народного танца Республики Корея

В Национальном музыкально-драматическом театре имени Махтумкули в Ашхабаде, в рамках Недели корейской культуры, состоялось выступление группы народного танца Республики Корея. Корейская культурная неделя в столице Туркменистана организована Министерством культуры Туркменистана совместно с Посольством Республики Корея в Ашхабаде.

Яркие национальные костюмы, красочные декорации, традиционная музыка и оригинальные хореографические композиции мастеров корейского искусства были тепло встречены зрителями.

Ежегодно проводимый культурный обмен между Туркменистаном и Республикой Корея демонстрирует стремление народов двух стран к взаимному изучению культуры, искусства и традиций.

© TURKMENISTAN.RU, 2018