В Ашхабаде открылся международный электроэнергетический форум

В Ашхабаде начали работу международная выставка и конференция «Основные направления развития энергетической промышленности Туркменистана», проводимые накануне Дня работников энергетической промышленности страны. Цель выставки и конференции – презентация электроэнергетического потенциала Туркменистана, его инвестиционных возможностей и развитие международного сотрудничества в области производства и экспорта электроэнергии.

В форуме приняли участие представители 160 туркменских и иностранных электроэнергетических компаний.

Во второй половине дня открылась международная конференция, в которой приняли участие представители министерств и ведомств, специалисты научно-исследовательских институтов Туркменистана, а также руководители иностранных компаний, эксперты и аналитики ряда государств.

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