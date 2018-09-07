В Вене состоялся туркмено-австрийский бизнес-форум, в котором приняли участие делегация Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, а также представители государственных структур и деловых кругов Австрии.

В ходе нынешней встречи были обсуждены пути вывода туркмено-австрийских отношений на новый уровень в различных областях экономики, инвестиций и высоких технологий. Особое внимание было уделено возможностям расширения объемов двусторонней торговли.

В числе приоритетных направлений партнерства были также обозначены транспорт, логистика, строительство, инфраструктура, промышленность, сельское хозяйство, пищевая индустрия.

В целях обмена опытом в области внедрения современных технологий состоялись ознакомительные поездки туркменской делегации на предприятия Австрии, в том числе, специализирующиеся в области животноводства и производства мясомолочной продукции, переработки овощей и фруктов.

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