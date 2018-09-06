В Ашхабаде состоялся детский фестиваль, посвященный Дню независимости Туркменистана

В Ашхабаде состоялся детский музыкально-песенный фестиваль «Жемчужины независимости», посвященный 27-й годовщине независимости Туркменистана. Главная цель конкурса – выявление одаренных детей, поддержка их таланта и воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, любви к национальным традициям и обычаям. Фестиваль собрал более 1300 одаренных детей со всех уголков страны. В финальном состязании приняли участие 15 юных исполнителей и 23 ансамбля.

Выступления юных талантов в заключительном гала-концерте конкурса, их искренность и открытость не оставили равнодушными ни взрослых, ни маленьких зрителей, которые приветствовали артистов бурными аплодисментами. От имени президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова победителям вручены ценные призы и дипломы.

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