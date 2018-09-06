Земледельцы Туркменистана приступили к сбору хлопка

В Туркменистане стартовала хлопкоуборочная кампания. Собирать «белое золото» начали в Ахалском, Лебапском и Марыйском велаятах (областях). С учетом климатических условий «белая страда» в самом северном регионе страны – Дашогузском велаяте – начнется на 10 дней позже.

В текущем году в Туркменистане планируется с площади 545 тысяч гектаров собрать 1 миллион 50 тысяч тонн «белого золота». На уборке будет задействовано 1076 хлопкоуборочных комбайнов. Перевозить собранный урожай на приемные пункты и хлопкоочистительные предприятия будут свыше 2260 единиц автотранспортной техники и более 2000 тракторов.

К приему нового урожая хлопка подготовлены 156 заготовительных пунктов и 38 хлопкоочистительных заводов. Оплата за продаваемый государству урожай «белого золота» будет проводиться через отделения Государственного коммерческого «Дайханбанка» («Крестьянского банка»).

Наряду с этим хлопкоробам предоставлена возможность самостоятельно реализовывать волокно, линт и улюк, полученные от переработки хлопка-сырца, произведенного сверх госзаказа.

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