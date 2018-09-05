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05.09.18 08:24

В столице Туркменистана обсудили вопросы развития транспортного партнерства

В Ашхабаде состоялось девятое ежегодное заседание Федерации ассоциаций перевозчиков и экспедиторов стран-участниц Программы Центрально-азиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС). В заседании приняли участие представители Азербайджана, Афганистана, Грузии, Монголии, Казахстана, Киргизии, КНР, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также ряда международных организаций.

Участники встречи обсудили вопросы развития партнерства в транспортно-транзитной сфере в рамках программы ЦАРЭС. Особое внимание было уделено развитию торговли среди стран региона, согласованию тарифной политики, оптимизации таможенных процедур.

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