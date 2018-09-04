|04.09.18 09:14
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В МИД Туркменистана состоялись туркмено-эмиратские политические консультации
В МИД Туркменистана состоялись политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и Объединенных Арабских Эмиратов.
В ходе встречи стороны отметили обоюдную заинтересованность в дальнейшем расширении двустороннего сотрудничества в политической и экономической сферах, а также межпарламентских и культурно-гуманитарных связей.
Особое внимание стороны уделили наращиванию взаимодействия в нефтегазовой сфере и в области сельского хозяйства.
Также стороны обсудили вопросы организации визита высокого уровня представителя ОАЭ в Туркменистан.
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