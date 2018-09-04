В МИД Туркменистана состоялись туркмено-эмиратские политические консультации

В МИД Туркменистана состоялись политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и Объединенных Арабских Эмиратов.

В ходе встречи стороны отметили обоюдную заинтересованность в дальнейшем расширении двустороннего сотрудничества в политической и экономической сферах, а также межпарламентских и культурно-гуманитарных связей.

Особое внимание стороны уделили наращиванию взаимодействия в нефтегазовой сфере и в области сельского хозяйства.

Также стороны обсудили вопросы организации визита высокого уровня представителя ОАЭ в Туркменистан.

© TURKMENISTAN.RU, 2018