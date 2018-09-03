Российский телеканал «Звезда» рассказал об ахалтекинских скакунах

Группе национальных конных игр «Галкыныш» («Возрождение») Ахалтекинского конного комплекса был посвящен специальный выпуск передачи «Легенды цирка», показанной на российском телеканале «Звезда».

Представляя героев передачи, народный артист России, директор Большого московского государственного цирка Эдгард Запашный сказал, что группа является гордостью мирового цирка и целой нации – туркменского народа. По его мнению, на сегодняшний день этот коллектив считается лучшим в мире конноакробатическим ансамблем.

Коллекцию призов знаменитой группы в мае этого года пополнил «Золотой Гаэтано» – Гран-при прошедшего в городе Санкт-Петербург I международного фестиваля циркового искусства «На Фонтанке».

Особе внимание в передаче было уделено ахалтекинским скакунам, которых называют «небесными» и «крылатыми» конями.

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