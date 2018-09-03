В аэропорту города Мары сел самый большой самолет в мире

В Международном аэропорту города Мары (областной центр на юго-востоке Туркменистана) совершил техническую посадку в целях дозаправки авиатопливом самолет Ан-225 «Мрия» (Авиатранспортное подразделение «Антонов», Украина).

Этот транспортный реактивный авиалайнер является самым большим грузовым самолетом в мире. На его счету ряд мировых рекордов, в том числе абсолютный рекорд грузоподъемности – 253,8 тонны.

Благодаря произведенной модернизации взлетно-посадочной полосы и оснащению современными средствами радионавигации аэропорт административного центра Марыйского велаята (области) может принимать самолеты любых типов.

С географической и экономической точек зрения воздушные гавани Туркменистана имеют выгодное расположение для транзитных рейсов, а также для технических посадок и соответствующего обслуживания самолетов. В этой связи в последние годы многие авиатранспортные предприятия мира отдают предпочтение туркменским аэропортам, используя их в качестве транзитных воздушных гаваней.

© TURKMENISTAN.RU, 2018