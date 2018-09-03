На торгах туркменской –товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 169 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 169 сделок на 74 миллиона 842 тысячи долларов США.

Предприниматели из России, Китая, Великобритании, ОАЭ, Турции и Афганистана закупили керосин, автобензин, гидроочищенное дизельное топливо, нефтяной дорожный битум и суммарный нефтяной кокс, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Коммерсанты из ОАЭ приобрели карбамид марки «Б» (ГК «Туркменхимия»). Кроме того, бизнесменам из России, ОАЭ, Узбекистана и Афганистан были реализованы хлопчатобумажная пряжа и портландцемент.

За манатные средства предприниматели из России, Турции, Киргизии, Пакистана и ОАЭ приобрели крашенные махровые изделия, пряжу хлопчатобумажную, шерсть сараджинскую, сырые, жирные и недистиллированные кислоты более чем на 6 миллионов 16 тысяч манатов.

На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили полипропилен на общую сумму более 15 миллионов 680 тысяч манатов.

© TURKMENISTAN.RU, 2018