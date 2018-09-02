В Туркменистане отметили День знаний и студенческой молодежи

В Туркменистане 1 сентября широко отметили День знаний и студенческой молодежи. Во всех средних школах страны прошли торжественные линейки в честь начала нового учебного года. В центре внимания этих торжеств, конечно же, были самые юные учащиеся – шестилетние первоклассники. Им от имени президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова были подарены ноутбуки.

В этом году персональные компьютеры были подарены 146 тысячам 873 ученикам, принятым в первый класс. В образовательных учреждениях страны первые занятия прошли под девизом «Туркменистан – сердце Великого Шелкового пути».

Вечером по случаю Дня знаний и студенческой молодежи в музыкально-песенном центре «Ашхабад» состоялся праздничный концерт.

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