Туркменским участникам авторалли «Амуль-Хазар-2018» вручена гоночная экипировка

В Ашхабаде состоялась конференция, посвященная предстоящему международному авторалли «Амуль-Хазар 2018», в ходе которой членам туркменской сборной были вручены водительские удостоверения и специальная гоночная экипировка.

Туркменистан на этих состязаниях будут представлять 15 команд от Центра автоспорта МВД и Национальной федерации по автоспорту, которые прошли отборочный тур в мае этого года.

Туркменские экипажи выступят в классе внедорожников, в классах квадроциклов и грузовиков (MAN). Всего ожидается участие в соревнованиях около 80 экипажей из 20 стран мира.

Авторалли «Амуль-Хазар-2018» пройдет 9-15 сентября. Протяженность трассы более 1500 километров.

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