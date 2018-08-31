Президент Туркменистана принял главного исполнительного директора компании Hyundai Engineering

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял руководителя, главного исполнительного директора компании Hyundai Engineering (Республика Корея) Сунг Санг Рока.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы реализации совместных инвестиционных проектов в области промышленной переработки природных ресурсов и диверсификации индустриального сектора туркменской экономики.

Глава государства и южнокорейский бизнесмен обсудили ход реализации крупномасштабного проекта – строительства в Киянлы комплекса по производству полиэтилена и полипропилена, в котором принимает участие компания Hyundai Engineering.

В этой связи стороны отметили плодотворность партнерства в создании новых, высокотехнологичных производств, в том числе в газохимической отрасли, где открываются большие перспективы. В ходе беседы были также обсуждены перспективы сотрудничества в сфере транспорта, логистики и долгосрочного вложения инвестиций.

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