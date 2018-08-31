Президент Туркменистана провел переговоры с председателем наблюдательного совета компании ILF Consulting Engineers

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял соучредителя и председателя наблюдательного совета немецкой компании ILF Consulting Engineers Адольфа Файцлмайера. Стороны обсудили перспективы работы ILF Consulting Engineers в Туркменистане в свете реализуемых в стране экономических проектов.

В числе приоритетных сфер сотрудничества были обозначены топливно-энергетический комплекс и оказание консалтинговых услуг при проектировании и возведении инфраструктурных объектов. В этой связи стороны обсудили вопросы сотрудничества в рамках реализации проекта строительства транснационального газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия.

Адольф Файцлмайер также высказал заинтересованность в реализации проектов по использованию возобновляемых источников энергии, предложив услуги компании в составлении концепции развития энергетики Туркменистана. Отметив продуктивность партнерства в этом направлении, глава государства отметил потенциал использования попутного газа и солнечной энергии, рекомендовав обсудить эту тему с туркменскими специалистами. При этом глава государства подчеркнул значение экологической составляющей данных проектов.

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