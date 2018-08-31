|31.08.18 08:27
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Президент Туркменистана встретился с главами французских компаний «Сифаль» и «Винчи»
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял руководителей французских компаний «Сифаль» и «Винчи» – Жиля Реми и Алена Бонно.
Преподнеся в дар главе государства переведенную на французский язык его книгу «Туркменистан – сердце Великого Шёлкового пути», французские бизнесмены отметили, что это произведение предоставляет возможность их соотечественникам ознакомиться с культурой, традициями, обычаями и жизненными устоями туркменского народа.
В ходе встречи гости отметили большую заинтересованность представляемых ими компаний в укреплении позиций на туркменском рынке и продолжении установившегося за эти годы взаимовыгодного партнерства.
Основными направлениями развития партнерства были названы топливно-энергетический комплекс, транспортная инфраструктура и строительство. Подтвердив намерение и впредь принимать участие в претворении в жизнь проектов национального и регионального значения, бизнесмены высказали ряд конкретных предложений.
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