В Туркменистане стартовал сев озимой пшеницы

В Туркменистане начался массовый сев озимой пшеницы. По традиции начало сева благословили старейшины. Бросив в землю первые семена, аксакалы передали символическую эстафету посевной механизаторам.

В очередном агротехническом сезоне зерновой клин составит 760 тысяч гектаров земель, с которых в 2019 году крестьянам предстоит собрать 1 миллион 600 тысяч тонн зерна.

В целом по Туркменистану в нынешней кампании будут задействованы более 2600 пахотных и свыше 7800 пропашных тракторов марок «Case», «CLAAS», «John Deere» и «Беларусь». Решение финансовых вопросов посевной возложено на отделения «Дайханбанка» («Крестьянского банка»).

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