На заседании Исполкома СНГ представлена концепция председательства Туркменистана в Содружестве в 2019 году

В Исполнительном комитете СНГ в Минске состоялось очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств – участников Содружества при уставных и других органах Содружества. На заседании были представлены проекты концепции председательства Туркменистана в СНГ в 2019 году и плана мероприятий по реализации концепции.

Председательство Туркменистана в СНГ в 2019 году будет осуществляться в соответствии с основополагающими документами СНГ и направлено на последовательную реализацию ранее принятых международных договоров и решений, насыщение содержательной части повестки дня сотрудничества.

Председательство будет содействовать дальнейшему развитию и укреплению сотрудничества и партнерского взаимодействия государств-участников на основе равноправия, добрососедства и взаимного уважения в целях придания поступательной динамики развитию Содружества, обеспечения роста благосостояния и качества жизни народов государств-участников.

В 2019 году Туркменистаном председательство будет осуществляться одновременно в Совете глав государств, Совете глав правительств, Совете министров иностранных дел, Экономическом совете, Совете постоянных полномочных представителей государств – участников Содружества при уставных и других органах Содружества, а также в Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ.

Приоритетными целями председательства Туркменистана в Концепции названы:

укрепление доверия и взаимопонимания между государствами – участниками СНГ, содействие инициативам, направленным на поддержку стабильности и безопасности на пространстве СНГ, усиление политико-дипломатического взаимодействия посредством активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами государств – участников СНГ;

повышение уровня сотрудничества СНГ с авторитетными международными организациями, в том числе с ООН и ОБСЕ, а также содействие консолидации усилий государств – участников Содружества и международных организаций в решении актуальных вопросов многостороннего сотрудничества;

формирование благоприятных условий для активизации и расширения взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, интегрирования в мирохозяйственные связи в качестве пространства, на котором осуществляются транспортные и энергетические проекты, создается современная инфраструктура, коммуникации логистических центров межрегионального значения;

укрепление партнерского взаимодействия между странами СНГ в сфере энергетики, транспорта, связи и коммуникаций;

поддержка и поощрение широких культурных, гуманитарных, научных, образовательных, спортивных связей между государствами Содружества.

Во внешнеполитической сфере Туркменистан намерен активно содействовать укреплению безопасности и стабильности на региональном и межрегиональном уровнях, повышению уровня взаимного доверия, способствовать миротворческим процессам и конструктивному диалогу во имя мира и согласия, нейтрализации современных вызовов и угроз, а также предотвращению риска возникновения конфликтов.

Для достижения этих целей Туркменистан видит необходимость усиления политико-дипломатического взаимодействия посредством активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами государств – участников СНГ, создания действенных механизмов системных, регулярных многосторонних политических консультаций на основе среднесрочной программы действий в этой области.

В сфере партнерства СНГ с международными структурами Туркменистан будет способствовать повышению уровня сотрудничества Содружества с крупнейшими международными организациями, прежде всего ООН, ее специализированными агентствами и учреждениями по реализации программ устойчивого развития. В ходе председательства Туркменистан будет всемерно содействовать дальнейшему повышению международного авторитета СНГ, его позитивной роли в современных глобальных и региональных процессах.

В торгово-экономической сфере усилия Туркменистана будут направлены на разработку новых подходов к совместной деятельности, поиск перспективных форм сотрудничества, определение конкретных областей многостороннего взаимодействия.

Приоритетным направлением деятельности Туркменистана является сотрудничество в сфере образования. Предлагается сосредоточить усилия стран СНГ на развитии и модернизации системы образования, включающих определение путей и координацию действий по расширению партнерства с применением новейших информационных и коммуникационных технологий.

В контексте объявления в СНГ 2019 года Годом книги особое внимание будет уделено осуществлению мероприятий, посвященных проведению культурно-просветительских мероприятий, направленных на приобщение молодого поколения к художественной литературе, организации книжно-иллюстративных выставок и продвижение книги и чтения средствами визуальной культуры.

Культурное сотрудничество, являясь эффективной формой взаимного сближения и уважения между народами, станет одним из ключевых направлений деятельности Туркменистана в СНГ.

В ходе председательства Туркменистан планирует уделить особое внимание также вопросам сотрудничества в области спорта. В центре внимания станет выполнение плана мероприятий на 2018–2020 годы по реализации программы поддержки и развития национальных видов спорта в СНГ на период до 2020 года.

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