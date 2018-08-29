В МИД Туркменистана состоялся брифинг по вопросам проведения международного авторалли «Амуль – Хазар-2018»

В МИД Туркменистана состоялся брифинг, посвященный проведению международного авторалли «Амуль – Хазар-2018». Во встрече приняли участие представители дипмиссий иностранных государств, международных организаций и СМИ, аккредитованных в Ашхабаде, а также туркменские журналисты.

В ходе брифинга перед собравшимися выступили руководители МВД и Министерства спорта и молодежной политики Туркменистана, являющихся организаторами предстоящего ралли. Они рассказали о комплексной подготовке к предстоящему ралли «Амуль – Хазар-2018». Инициатором проведения авторалли является президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

На брифинге было отмечено, что в соревновании примут участие около 80 экипажей из 20 стран мира. Старт авторалли будет дан 11 сентября в старинном городке Амуль на реке Амударье. Финишируют автогонщики 15 сентября в национальной туристической зоне «Аваза» на туркменском побережье Каспийского моря. Таким образом, участники ралли пересекут территорию Туркменистана с востока на запад по маршрутам торговых караванов Великого Шелкового пути. Протяженность трассы составляет более 1500 километров.

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