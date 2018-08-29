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29.08.18 09:26

В Ашхабаде обсуждают вопросы организации журналистского образования

В Ашхабаде начал работу двухдневный семинар, посвященный организации журналистского образования. Семинар организован Центром ОБСЕ в Ашхабаде в рамках содействия реализации положений «Национального плана действий в области прав человека на 2016-2020 годы».

В мероприятии принимают участие представители МИД Туркменистана, Минобразования, Института государства, права и демократии, профильных факультетов и кафедр вузов страны и СМИ. На семинаре обсуждаются такие вопросы, как организация журналистского образования, роль СМИ в современной медиасфере и принципы их регулирования.

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