В Ашхабаде обсуждают вопросы организации журналистского образования В Ашхабаде начал работу двухдневный семинар, посвященный организации журналистского образования. Семинар организован Центром ОБСЕ в Ашхабаде в рамках содействия реализации положений «Национального плана действий в области прав человека на 2016-2020 годы». В мероприятии принимают участие представители МИД Туркменистана, Минобразования, Института государства, права и демократии, профильных факультетов и кафедр вузов страны и СМИ. На семинаре обсуждаются такие вопросы, как организация журналистского образования, роль СМИ в современной медиасфере и принципы их регулирования. © TURKMENISTAN.RU, 2018

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