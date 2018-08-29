В столице Туркменистана открылся международный строительный форум

В Ашхабаде открылись международная выставка «Туркменское строительство-2018» и отраслевая конференция «Развитие строительной отрасли Туркменистана». Главная цель выставки – демонстрация достижений туркменской строительной отрасли и промышленности строительных материалов, а также развитие международного сотрудничества в области стройиндустрии.

В этом году экспозиция строительного смотра знакомит с потенциалом 130 компаний из 14 стран мира. Среди них строительные предприятия из Китая, России, Турции, ОАЭ, Австрии, Франции, Финляндии, Казахстана, Азербайджана, Украины и других стран.

В рамках выставки прошла конференция «Развитие строительной индустрии Туркменистана». В ней приняли участие руководители отраслевых министерств и ведомств Туркменистана, представители туркменского бизнеса, специалисты компаний и предприятий ряда зарубежных стран, журналисты и студенческая молодёжь.

В выступлениях были отражены концептуальные направления развития туркменской строительной индустрии в свете современных технологий и учета мирового градостроительного опыта.

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