В МИД Туркменистана состоялся брифинг по итогам саммита по Аральскому морю

Итогам саммита глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала (МФСА), прошедшего в национальной туристической зоне «Аваза», был посвящен брифинг, состоявшийся в МИД Туркменистана. На встречу были приглашены представители дипмиссий и зарубежных СМИ, аккредитованных в Ашхабаде, а также туркменские журналисты.

На брифинге особое внимание было уделено инициативе Туркменистана о разработке специальной программы ООН для Арала и выделении ее в самостоятельное направление деятельности ООН. Как сообщалось, на Аральском саммите главы государств поручили исполнительному комитету МФСА провести соответствующие консультации с государствами региона, странами – членами ООН, Организацией Объединённых Наций и ее структурами.

В ближайшее время туркменская сторона, председательствующая в Международном фонде спасения Арала на период с 2017 по 2019 год, начнет реализацию данных поручений.

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