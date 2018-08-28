В Туркменистане аккредитован посол Бахрейна

Председатель Меджлиса (парламента) Гульшат Маммедова приняла верительные грамоты от Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Бахрейн Эбрахима Юсуфа Аль Абдуллы.

В ходе встречи посол был ознакомлен с направлениями внешней и внутренней политики Туркменистана, ходом реализации социально-экономических программ и проектов, нацеленных на повышение уровня жизни народа и развитие международного партнерства. Стороны обменялись мнениями о нынешнем состоянии и перспективах взаимодействия между двумя дружественными странами. Отдельной темой встречи стали вопросы укрепления межпарламентских связей и обмена законотворческим опытом работы.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Бахрейн в Туркменистане был также принят в МИД, где состоялось обсуждение перспективных направлений межгосударственного взаимодействия.

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