На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 14 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 14 сделок на 3 миллиона 70 тысяч долларов США.

Предприниматели из Афганистана закупили нефтяной, дорожный битум, произведенный на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Помимо этого, коммерсантам из России, ОАЭ, Армении, Афганистана и Киргизии были реализованы бесцветное листовое стекло, хлопчатобумажная ткань, пряжа и хлопок-волокно.

За манатные средства бизнесмены из Великобритании и Индии приобрели хлопчатобумажную пряжу на сумму более 3 миллионов 770 тысяч манатов.

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