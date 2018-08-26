В туркменском Институте международных отношений обсудили итоги саммита по Аральскому морю

В Институте международных отношений МИД Туркменистана состоялось совещание, посвященное итогам саммита глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала (МФСА).

В совещании приняли участие руководители МИД Туркменистана, туркменских СМИ, ученые, политологи, преподаватели и студенты вузов, общественных организаций. Выступившие на совещании отметили значение решения проблем Аральского моря в области улучшения экологической, водохозяйственной и социально-экономической обстановки в регионе.

Говоря о работе стран Центральной Азии в сфере выполнения своих обязательств по природоохранным конвенциям ООН, участники подчеркнули роль резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «О сотрудничестве между ООН и МФСА». Участники совещания также отметили, что прошедший саммит МФСА имеет важное значение для улучшения условий жизни людей, проживающих в зоне Приаралья и активизации сотрудничества стран Центральной Азии в области водной дипломатии.

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