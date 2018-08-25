Президенты Туркменистана и Казахстана определили приоритеты партнерства Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился с президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым, прибывшим в национальную туристическую зону «Аваза» для участия в саммите глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала (МФСА). Стороны обменялись мнениями по тематике саммита, отметив важность обсуждаемых проблем для стран региона и необходимость консолидации усилий в решении экологических задач. В этой связи глава Казахстана высоко оценил международные инициативы, выдвигаемые Ашхабадом по экологической проблематике и рациональному водопользованию. В ходе встречи стороны обсудили вопросы реализации крупных совместных проектов в энергетике и на транспорте. Собеседники заявили о приверженности сторон тесной кооперации как в рамках двустороннего, так и регионального сотрудничества. © TURKMENISTAN.RU, 2018

Журнал «Туркменистан» Актуально 13.08.2018 БЕРЕЧЬ ВЕКОВЫЕ ТРАДИЦИИ ДОБРОСОСЕДСТВА НА КАСПИИ Выступление Президента Гурбангулы Бердымухамедова на V саммите глав прикаспийских государств



