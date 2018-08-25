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25.08.18 10:41

Президенты Туркменистана и Казахстана определили приоритеты партнерства

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился с президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым, прибывшим в национальную туристическую зону «Аваза» для участия в саммите глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала (МФСА).

Стороны обменялись мнениями по тематике саммита, отметив важность обсуждаемых проблем для стран региона и необходимость консолидации усилий в решении экологических задач.

В этой связи глава Казахстана высоко оценил международные инициативы, выдвигаемые Ашхабадом по экологической проблематике и рациональному водопользованию.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы реализации крупных совместных проектов в энергетике и на транспорте. Собеседники заявили о приверженности сторон тесной кооперации как в рамках двустороннего, так и регионального сотрудничества.

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