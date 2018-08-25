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25.08.18 09:28

Президенты Туркменистана и Узбекистана провели переговоры

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, прибывшим в национальную туристическую зону «Аваза» для участия в саммите глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала.

Лидеры двух стран обменялись мнениями по решению экологических проблем региона, водной проблематике и обсудили туркмено-узбекское сотрудничество в торгово-экономической сфере.

Главы двух государств также отметили важность традиционного взаимодействия в гуманитарной области.

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