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25.08.18 09:56

Главы Туркменистана и Таджикистана обсудили пути решения экологических проблем

Президент Гурбангулы Бердымухамедов встретился в национальной туристической зоне «Аваза» с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, прибывшим в Туркменистан для участия в саммите глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала.

В ходе встречи собеседники отметили наличие перспектив для дальнейшей активизации взаимовыгодного сотрудничества, что отвечает обоюдным долгосрочным интересам.

Гурбангулы Бердымухамедов и Эмомали Рахмон подчеркнули важность консолидации усилий в решении актуальных экологических проблем.  В этой связи глава Таджикистана высоко оценил международные инициативы Туркменистана в решении вопросов рационального водопользования, в том числе в рамках председательства в Международном фонде спасения Арала.

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