Главы Туркменистана и Таджикистана обсудили пути решения экологических проблем Президент Гурбангулы Бердымухамедов встретился в национальной туристической зоне «Аваза» с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, прибывшим в Туркменистан для участия в саммите глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала. В ходе встречи собеседники отметили наличие перспектив для дальнейшей активизации взаимовыгодного сотрудничества, что отвечает обоюдным долгосрочным интересам. Гурбангулы Бердымухамедов и Эмомали Рахмон подчеркнули важность консолидации усилий в решении актуальных экологических проблем. В этой связи глава Таджикистана высоко оценил международные инициативы Туркменистана в решении вопросов рационального водопользования, в том числе в рамках председательства в Международном фонде спасения Арала. © TURKMENISTAN.RU, 2018

Журнал «Туркменистан» Актуально 13.08.2018 БЕРЕЧЬ ВЕКОВЫЕ ТРАДИЦИИ ДОБРОСОСЕДСТВА НА КАСПИИ Выступление Президента Гурбангулы Бердымухамедова на V саммите глав прикаспийских государств



