В национальной туристической зоне «Аваза» состоялся саммит глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала

В конгресс-центре национальной туристической зоны «Аваза» состоялся саммит глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала (МФСА).

Во встрече приняли участие президенты Туркменистана – Гурбангулы Бердымухамедов, Республики Казахстан – Нурсултан Назарбаев, Киргизии – Сооронбай Жээнбеков, Республики Таджикистан – Эмомали Рахмон и Республики Узбекистан – Шавкат Мирзиёев.

Сначала главы государства провели встречу в узком формате, в ходе которой были обсуждены вопросы совершенствования деятельности Международного фонда спасения Арала, решения социально-экономических и экологических проблем зоны Приаралья.

Затем саммит продолжился в расширенном составе, с участием членов делегаций государств-учредителей МФСА.

Выступая на встрече, президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что нынешний саммит является логическим продолжением многолетнего сотрудничества стран Центральной Азии по аральской проблематике. В его рамках предстоит подвести некоторые предварительные итоги проделанной работы, дать ей объективную оценку, наметить новые направления пятистороннего взаимодействия, а также формы партнерства МФСА с международными структурами и прежде всего с ООН.

По словам туркменского лидера, сохранение Арала уже давно не может рассматриваться как внутренняя, региональная проблема. Для ее успешного решения требуются поддержка мирового сообщества, новый акцентированный, комплексный международный подход, деятельное и системное участие в данной работе ООН.

Гурбангулы Бердымухамедов напомнил, что еще на конференции по устойчивому развитию в Рио-де-Жанейро (РИО+20) в июне 2012 года Туркменистан предложил разработку отдельного направления деятельности ООН, назвав его «Специальной программой ООН для Арала», которая включала бы конкретные планы по стабилизации и улучшению ситуации в бассейне Аральского моря.

По мнению туркменского президента, главной задачей вышеназванной программы является активизация сотрудничества между МФСА и ООН для осуществления Целей устойчивого развития в регионе бассейна Арала. «Именно специальная программа ООН для Аральского моря в будущем могла бы стать также и платформой для разработки многосторонних документов ООН по проблемам внутренних водоёмов. На сегодняшний день уже разработана концепция такой специальной программы», – отметил глава государства, призвав ООН и страны Центральной Азии поддержать предложение туркменской стороны.

В ходе выступления президент Гурбангулы Бердымухамедов также сделал акцент еще на одной инициативе Туркменистана. На VII Всемирном водном форуме в городе Тэгу (Республика Корея) туркменская сторона заявила о необходимости продвижения «водной дипломатии» в качестве новой формы многостороннего дипломатического общения по водным вопросам. Именно в этом Туркменистан видит возможность системного диалога, нацеленного на рассмотрение всех проблем, связанных с сохранением водных ресурсов, их разумным и рациональным использованием.

По словам главы государства, это предложение Туркменистана приобретает в настоящее время особую актуальность, поскольку сегодня нужны системные механизмы международного сотрудничества, направленные на минимизацию рисков. Требуются четко прописанные правила, своего рода кодекс поведения, который бы основывался на учете интересов всех государств и был бы обусловлен прежде всего нуждами людей, их привычным, складывавшимся веками укладом жизни.

Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что Туркменистан исходит из того, что вода – общее достояние всего человечества, принадлежащее всем народам планеты, и поддерживает инициативу ООН о признании доступа к воде фундаментальным правом человека.

При этом глава государства особо подчеркнул, что одним из важнейших вопросов в Центральной Азии является создание правового механизма, учитывающего интересы всех стран региона в вопросе интегрированного управления водными ресурсами, особенно с учетом проблемы изменения климата и уменьшения водных ресурсов.

В этой связи туркменский лидер выразил убежденность в необходимости в ближайшее время рассмотреть вопрос о новом правовом инструментарии, содержащем основные принципы взаимодействия стран бассейна Аральского моря в вопросах управления водными ресурсами

Обращаясь к участникам саммита, туркменский президент напомнил, что Ашхабад всегда выступал за рассмотрение и решение водных и экологических вопросов в Центральной Азии на основе общепризнанных норм международного права, с учетом интересов всех стран региона и при участии международных организаций. При этом Туркменистан считает, что в этом вопросе только региональный консенсус является единственно приемлемой формой эффективного межгосударственного взаимодействия.

Завершая выступление, президент Гурбангулы Бердымухамедов заверил своих коллег в неизменной приверженности Туркменистана благородным целям спасения Арала, в готовности к дальнейшей совместной работе по улучшению экологической, социально-экономической и гуманитарной ситуации в Приаралье.

Затем на саммите выступили президенты Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, которые отметили необходимость расширения партнерства стран Приаралья в рамках МФСА и повышения эффективности деятельности Фонда.

Поблагодарив гостей за выступления, глава Туркменистана выразил уверенность, что состоявшийся обмен мнениями послужит основой для определения ориентиров будущей совместной деятельности в рамках Международного фонда спасения Арала.

По итогам саммита было принято совместное коммюнике Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала.

Затем участники саммита выступили с обращениями к представителям средств массовой информации.

Комментируя итоги саммита, президент Туркменистана отметил, что он проходило в атмосфере взаимопонимания и открытости, носил предельно конкретный характер.

По словам туркменского лидера, были подробно обсуждены различные аспекты деятельности МФСА, направления и перспективы дальнейшей совместной работы по ее совершенствованию с учетом современных реалий.

Поблагодарив президентов государств – учредителей МФСА за участие во встрече, глава Туркменистана также выразил признательность экспертам, специалистам, дипломатам всех стран, которые внесли вклад в работу нынешнего саммита.

По завершении программы саммита президенты Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, выразив президенту Туркменистана признательность за гостеприимство, отбыли из города Туркменбаши.

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