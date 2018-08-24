|24.08.18 10:10
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В Туркменистане состоится саммит глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала
В национальной туристической зоне «Аваза» на туркменском побережье Каспия состоится саммит глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала.
Во встрече примут участие президенты: Туркменистана – Гурбангулы Бердымухамедов, Казахстана – Нурсултан Назарбаев, Киргизии – Сооронбай Жээнбеков, Таджикистана – Эмомали Рахмон и Узбекистана – Шавкат Мирзиёев.
На повестку дня саммита будут вынесены вопросы социально-экономической и экологической ситуации бассейна Аральского моря, проект концепции программы по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря, а также проект специальной программы ООН для этого региона.
Туркменистан является председателем Международного фонда спасения Арала на период 2017-2019 годов.
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