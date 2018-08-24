В Ашхабаде состоялись туркмено-киргизские переговоры на высшем уровне

В Ашхабаде состоялись переговоры между президентом Гурбангулы Бердымухамедовым и президентом Киргизии Сооронбайем Жээнбековым, находящимся в Туркменистане с государственным визитом.

В ходе переговоров в формате один на один и в расширенном составе делегаций стороны обсудили вопросы двустороннего партнерства в политической, торгово-экономической, энергетической, транспортной, водно-энергетической, культурно-гуманитарной и других областях.

На переговорах было отмечено, что Туркменистан и Киргизия на международной арене имеют единые или схожие позиций по актуальным проблемам современности. Было подчеркнуто, что Ашхабад и Бишкек солидарны в вопросах борьбы с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и трансграничной преступностью.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями относительно туркменской инициативы по проведению на регулярной основе саммитов центральноазиатских государств.

Касаясь положения в Афганистане, стороны высказались за урегулирование ситуации в соседней стране мирными, дипломатическими средствами под эгидой ООН.

В ряду важных вопросов регионального сотрудничества глобального значения была названа деятельность Международного фонда спасения Арала, где Туркменистан председательствует в период с 2017 по 2019 год.

Президент Сооронбай Жээнбеков пригласил президента Гурбангулы Бердымухамедова посетить Киргизию с официальным визитом. Приглашение было с благодарностью принято, сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам.

По окончании переговоров состоялась церемония подписания двусторонних документов, в ходе которой были подписаны соглашения об установлении побратимских отношений между Ашхабадом и Бишкеком, о сотрудничестве между союзами промышленников и предпринимателей двух стран, о сотрудничестве в области кинопроизводства и телерадиовещания, о сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, о торгово-экономическом и гуманитарном сотрудничестве, об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения.

Также стороны приняли программу сотрудничества по архивному делу на 2018-2020 годы, программа сотрудничества между министерствами иностранных дел двух стран на 2019-2020 годы, меморандум об основных принципах сотрудничества в области транспорта и другие документы.

Под аплодисменты присутствующих президенты Гурбангулы Бердымухамедов и Сооронбай Жээнбеков поставили свои подписи под Декларацией о стратегическом партнерстве, укреплении дружбы и доверия между Туркменистаном и Киргизией.

По завершении церемонии подписания документов лидеры двух стран выступили с обращением к представителям средств массовой информации.

В честь высокого гостя президент Гурбангулы Бердымухамедов дал официальный обед, на котором лидеры двух государств обменялись речами.

Во второй половине дня глава Киргизии отдал дань памяти первому президенту Туркменистана и возложил цветы в Мавзолее в селе Кипчак, а также посетил, расположенную рядом мечеть.

Высокий гость также возложил цветы к монументу Независимости Туркменистана, посадил дерево на Аллее почетных гостей, а также посетил столичный Олимпийский городок и Ашхабадский текстильный комплекс.

Затем автокортеж президента Сооронбая Жээнбекова направился в Международный аэропорт столицы, откуда высокий гость отбыл в город Туркменбаши. Здесь глава Киргизии примет участие в саммите глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала в качестве почетного гостя.

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