Президент Туркменистана поздравил народ страны с праздником Курбан-байрам

Туркменистан отмечает один из главных мусульманских праздников Курбан-байрам или, как его еще называют, – праздник жертвоприношения, который отмечается три дня.

Народ Туркменистана с этим праздником поздравил президент Гурбангулы Бердымухамедов. В своем поздравительном послании глава государства подчеркнул, что Курбан-байрам совершенствует и обогащает духовно-культурную жизнь туркменского общества, укрепляя его единство и сплоченность.

Туркменский лидер также отметил, что в этом празднике нашли свое отражение такие принципы, передававшиеся в народе от поколения поколению, как миролюбие, приверженность дружбе, добродетель и милосердие.

В Туркменистане, в соответствии с указом президента страны, все три дня празднования Курбан байрама, объявлены нерабочими.

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