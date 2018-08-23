Президент Киргизии посетит Туркменистан с двухдневным государственным визитом

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков по приглашению президента Гурбангулы Бердымухамедова посетит Туркменистан с двухдневным государственным визитом.

В ходе переговоров главы двух государств обсудят вопросы развития туркмено-киргизского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. По итогам двусторонних переговоров на высшем уровне намечено подписание пакета двусторонних документов, призванных вывести партнерство Туркменистана и Киргизии на новый уровень.

Также президент Киргизии примет участие в саммите глав государств - учредителей Международного фонда спасения Арала, который состоится 24 августа этого года в национальной туристической зоне «Аваза» на туркменском побережье Каспийского моря.

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