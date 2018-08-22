Туркменистан завоевал первую медаль на ХVIII летних Азиатских играх в Индонезии Первую для команды Туркменистана награду – серебряную медаль – на проходящих в Индонезии ХVIII летних Азиатских играх завоевала тяжелоатлетка Кристина Шерметова. Этого успеха студентка Национального института спорта и туризма Туркменистана добилась весовой категории до 53 килограммов, в которой борьбу за награды вели 12 спортсменок из 9 стран. Туркменская спортсменка по итогам двух упражнений набрала 206 килограммов, уступив всего 1 килограмм Хидилин Диас из Филиппин, завоевавшей золотую медаль. © TURKMENISTAN.RU, 2018

Журнал «Туркменистан» Актуально 13.08.2018 БЕРЕЧЬ ВЕКОВЫЕ ТРАДИЦИИ ДОБРОСОСЕДСТВА НА КАСПИИ Выступление Президента Гурбангулы Бердымухамедова на V саммите глав прикаспийских государств



