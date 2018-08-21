Жилье Олимпийского городка Ашхабада будет приватизировано

Жилье Олимпийского городка Ашхабада будет продано гражданам страны, а жилая инфраструктура перепрофилирована для нужд жителей. Соответствующее постановление на правительственном совещании по видеосвязи подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ предписывает мэрии Ашхабада обеспечить в установленном порядке передачу в ведение соответствующих министерств, ведомств и городской администрации шести двенадцатиэтажных 118-квартирных жилых домов и восьми двенадцатиэтажных 81-квартирных жилых домов для реализации гражданам Туркменистана.

Глава государства поручил двухэтажное здание, в котором во время Игр «Азиада 2017» находилось кафе, где питались спортсмены, преобразовать в торговый центр под названием «Beden sagdynlygy» («Физическое здоровье»). На первом этаже намечено открыть продовольственный магазин, а на втором – магазин хозяйственных товаров.

Кроме того, столичной мэрии поручено провести соответствующую работу, чтобы местные жители могли пользоваться услугами расположенной здесь автостоянки.

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