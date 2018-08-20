На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключены 24 сделки

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрированы 24 сделки на 13 миллионов 485 тысяч долларов США.

Предприниматели из Турции и Узбекистана закупили битум нефтяной, дорожный и суммарный, нефтяной кокс, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Сера техническая (ГК «Туркменгаз») стала предметом сделок бизнесменов из России. Помимо этого, коммерсантам из России, Турции, Узбекистана, Киргизии и Таджикистана были реализованы портландцемент, бесцветное листовое стекло и хлопчатобумажная пряжа.

За манатные средства бизнесмены из Турции, ОАЭ и Пакистана приобрели хлопчатобумажную пряжу на общую сумму свыше 1 миллиона 575 тысяч манатов.

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