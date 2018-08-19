На XVIII летних Азиатских играх в Индонезии поднят флаг Туркменистана На XVIII летних Азиатских играх в столице Индонезии Джакарте состоялась торжественная церемония поднятия флага Туркменистана. Под звуки государственного гимна Туркменистана стяг был поднят в международной зоне «деревни атлетов». Туркменских спортсменов приветствовала мэр деревни Юни Каркита, пожелавшая им успешного выступления на Азиатских играх. Делегации Туркменистана был вручен памятный подарок оргкомитета Игр. В ходе церемонии были также подняты флаги Афганистана, Камбоджи, Лаоса и Кувейта. Туркменистан на Играх будут представлять 65 спортсменов, которые выступят в 11 видах спорта. © TURKMENISTAN.RU, 2018

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