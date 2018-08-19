Пропустить навигацию.
 
Главная
RUS  ENG
Поиск:
 
19.08.18 08:34

На XVIII летних Азиатских играх в Индонезии поднят флаг Туркменистана

На XVIII летних Азиатских играх в столице Индонезии Джакарте состоялась торжественная церемония поднятия флага Туркменистана.

Под звуки государственного гимна Туркменистана стяг был поднят в международной зоне «деревни атлетов». Туркменских спортсменов приветствовала мэр деревни Юни Каркита, пожелавшая им успешного выступления на Азиатских играх.

Делегации Туркменистана был вручен памятный подарок оргкомитета Игр.

В ходе церемонии были также подняты флаги Афганистана, Камбоджи, Лаоса и Кувейта.

Туркменистан на Играх будут представлять 65 спортсменов, которые выступят в 11 видах спорта.

© TURKMENISTAN.RU, 2018
Версия для печати
  
 

Copyright©2000-2018 Turkmenistan.ru