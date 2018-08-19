|19.08.18 08:34
|
На XVIII летних Азиатских играх в Индонезии поднят флаг Туркменистана
На XVIII летних Азиатских играх в столице Индонезии Джакарте состоялась торжественная церемония поднятия флага Туркменистана.
Под звуки государственного гимна Туркменистана стяг был поднят в международной зоне «деревни атлетов». Туркменских спортсменов приветствовала мэр деревни Юни Каркита, пожелавшая им успешного выступления на Азиатских играх.
Делегации Туркменистана был вручен памятный подарок оргкомитета Игр.
В ходе церемонии были также подняты флаги Афганистана, Камбоджи, Лаоса и Кувейта.
Туркменистан на Играх будут представлять 65 спортсменов, которые выступят в 11 видах спорта.
© TURKMENISTAN.RU, 2018