|18.08.18 09:42
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Туркменистан готовится к проведению саммита глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала
В Туркменистане идет подготовка к проведению саммита глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала (МФСА). Соответствующее постановление подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
Документ предписывает Управлению делами аппарата президента Туркменистана совместно с МИД провести 24 августа 2018 года в национальной туристической зоне «Аваза» саммит глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала.
В рамках саммита намечено также повести заседания Межгосударственной комиссии по устойчивому развитию МФСА, Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии и правления Международного фонда спасения Арала.
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