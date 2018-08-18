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18.08.18 09:42

Туркменистан готовится к проведению саммита глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала

В Туркменистане идет подготовка к проведению саммита глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала (МФСА). Соответствующее постановление подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ предписывает Управлению делами аппарата президента Туркменистана совместно с МИД провести 24 августа 2018 года в национальной туристической зоне «Аваза» саммит глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала.

В рамках саммита намечено также повести заседания Межгосударственной комиссии по устойчивому развитию МФСА, Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии и правления Международного фонда спасения Арала.

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