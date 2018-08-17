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17.08.18 09:39

Туркменистан и Узбекистан развивают прямое сотрудничество регионов

В туркменском городе Дашогуз состоялась выставка и бизнес-форум, в котором приняли участие представители Дашогузского велаята (области) Туркменистана и сопредельной Хорезмской области Узбекистана.

На повестку дня бизнес-форума были вынесены вопросы дальнейшего расширения торгово-экономического, научно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

В ходе встречи были представлены видеопрезентации, ознакомившие участников с тенденциями и потенциалом развития Дашогузского велаята и Хорезмской области.

Как отметили участники форума, такие встречи дают широкие возможности для активизации прямого партнерства между регионами двух дружественных государств – Туркменистана и Узбекистана.

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