Туркменистан и Узбекистан развивают прямое сотрудничество регионов В туркменском городе Дашогуз состоялась выставка и бизнес-форум, в котором приняли участие представители Дашогузского велаята (области) Туркменистана и сопредельной Хорезмской области Узбекистана. На повестку дня бизнес-форума были вынесены вопросы дальнейшего расширения торгово-экономического, научно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества. В ходе встречи были представлены видеопрезентации, ознакомившие участников с тенденциями и потенциалом развития Дашогузского велаята и Хорезмской области. Как отметили участники форума, такие встречи дают широкие возможности для активизации прямого партнерства между регионами двух дружественных государств – Туркменистана и Узбекистана. © TURKMENISTAN.RU, 2018

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