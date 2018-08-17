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17.08.18 08:21

Президент Туркменистана встретился с представителями бизнеса США

Президент Гурбангулы Бердымухамедов, находящийся с рабочей поездкой в Балканском велаяте (области), принял исполнительного директора Туркмено-американского делового совета Эрика Стюарта и президента компаний OSI Systems и S2 Global Джонатана Флеминга.

Глава государства и его гости обсудили перспективы дальнейшей активизации двустороннего торгово-экономического партнерства, а также стимулирование инвестиционной деятельности.

Туркменский лидер отметил эффективный характер взаимодействия Туркменистана с бизнес-структурами США, на протяжении многих лет успешно работающими в стране. В числе актуальных направлений двустороннего партнерства были названы энергетический и транспортно-логистический секторы, а также промышленность, сельское хозяйство, сфера высоких технологий, спорт, туризм.

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