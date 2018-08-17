Президент Туркменистана встретился с представителями бизнеса США Президент Гурбангулы Бердымухамедов, находящийся с рабочей поездкой в Балканском велаяте (области), принял исполнительного директора Туркмено-американского делового совета Эрика Стюарта и президента компаний OSI Systems и S2 Global Джонатана Флеминга. Глава государства и его гости обсудили перспективы дальнейшей активизации двустороннего торгово-экономического партнерства, а также стимулирование инвестиционной деятельности. Туркменский лидер отметил эффективный характер взаимодействия Туркменистана с бизнес-структурами США, на протяжении многих лет успешно работающими в стране. В числе актуальных направлений двустороннего партнерства были названы энергетический и транспортно-логистический секторы, а также промышленность, сельское хозяйство, сфера высоких технологий, спорт, туризм. © TURKMENISTAN.RU, 2018

Журнал «Туркменистан» Актуально 13.08.2018 БЕРЕЧЬ ВЕКОВЫЕ ТРАДИЦИИ ДОБРОСОСЕДСТВА НА КАСПИИ Выступление Президента Гурбангулы Бердымухамедова на V саммите глав прикаспийских государств



