|16.08.18 08:51
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В Сочи состоялись переговоры президентов Туркменистана и России
В городе Сочи, в резиденции главы РФ «Бочаров Ручей», состоялись переговоры президента Владимира Путина и президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, посетившего в Россию с краткосрочным рабочим визитом.
Приветствуя высокого гостя, глава России поблагодарил туркменского коллегу за принятое приглашение посетить Сочи и провести встречу «без галстуков» для обмена мнениями в неофициальной обстановке о состоянии и перспективах развития туркмено-российских отношений.
Выразив президенту России признательность за радушный прием, Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что Туркменистан и Российская Федерация являются стратегическими партнерами и выстраивают межгосударственные отношения на принципах взаимного уважения.
Пользуясь случаем, глава Туркменистана поздравил российского коллегу с великолепной организацией чемпионата мира по футболу – 2018.
Стороны также обсудили ряд актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня, подчеркнув приверженность Туркменистана и России конструктивному партнерству в рамках ООН в целях обеспечения всеобщего мира и безопасности.
Подводя итоги состоявшегося разговора, президенты Гурбангулы Бердымухамедов и Владимир Путин выразили уверенность, что сегодняшняя встреча и достигнутые договоренности послужат дальнейшему динамичному развитию туркмено-российских отношений.
По завершении рабочего визита президент Гурбангулы Бердымухамедов проследовал в международный аэропорт города Сочи, откуда отбыл на родину.
(Фото: kremlin.ru)
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