В Сочи состоялись переговоры президентов Туркменистана и России

В городе Сочи, в резиденции главы РФ «Бочаров Ручей», состоялись переговоры президента Владимира Путина и президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, посетившего в Россию с краткосрочным рабочим визитом.

Приветствуя высокого гостя, глава России поблагодарил туркменского коллегу за принятое приглашение посетить Сочи и провести встречу «без галстуков» для обмена мнениями в неофициальной обстановке о состоянии и перспективах развития туркмено-российских отношений.

Выразив президенту России признательность за радушный прием, Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что Туркменистан и Российская Федерация являются стратегическими партнерами и выстраивают межгосударственные отношения на принципах взаимного уважения.

Пользуясь случаем, глава Туркменистана поздравил российского коллегу с великолепной организацией чемпионата мира по футболу – 2018.

Затем лидеры двух стран в неформальной обстановке обменялись мнениями по приоритетным вопросам межгосударственного партнерства на его ключевых направлениях.

Стороны также обсудили ряд актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня, подчеркнув приверженность Туркменистана и России конструктивному партнерству в рамках ООН в целях обеспечения всеобщего мира и безопасности.

Подводя итоги состоявшегося разговора, президенты Гурбангулы Бердымухамедов и Владимир Путин выразили уверенность, что сегодняшняя встреча и достигнутые договоренности послужат дальнейшему динамичному развитию туркмено-российских отношений.

По завершении рабочего визита президент Гурбангулы Бердымухамедов проследовал в международный аэропорт города Сочи, откуда отбыл на родину.

(Фото: kremlin.ru)

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