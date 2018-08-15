Состоялась церемония проводов сборной Туркменистана на XVIII летние Азиатские игры в Индонезии

В Ашхабаде состоялась торжественная церемония проводов сборной Туркменистана на XVIII летние Азиатские игры, которые пройдут в столице Индонезии – Джакарте с 18 августа по 2 сентября.

На встрече с напутственным словом выступили руководители Министерства спорта и молодежной политики Туркменистана, Национального института спорта и туризма, общественных организаций и старейшины.

Туркменская делегация на играх насчитывает около ста участников – спортсменов, тренеров, врачей. Команда Туркменистана выступит в 11 видах спорта – самбо, тяжелой атлетике, боксе, джиу-джитсу, дзюдо, в греко-римской борьбе, вольной борьбе, борьбе кураш, плавании, в баскетболе 3х3 и в дисциплинах легкой атлетики.

Всего в XVIII летних Азиатских играх примут участие представители более 40 государств Азии, которые будут соревноваться по 58 видам спорта.

© TURKMENISTAN.RU, 2018