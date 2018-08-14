|14.08.18 08:36
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Вступил в силу договор между Туркменистаном и Россией о стратегическом партнерстве
Вступил в силу договор между Туркменистаном и Российской Федерацией о стратегическом партнерстве. Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов и глава МИД РФ Сергей Лавров в казахстанском городе Актау произвели обмен грамотами о ратификации этого договора и подписали соответствующий протокол.
Договор был подписан президентами Гурбангулы Бердымухамедовым и Владимиром Путиным 2 октября 2017 года в Ашхабаде. В соответствии со статьей 18 договор вступил в силу в день обмена ратификационными грамотами.
Долгосрочные и стабильные отношения стратегического партнерства двух государств нацелены на развитие туркмено-российского сотрудничества во всех сферах межгосударственных отношений.
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